РИАМО - 18 мар. Смертность от туберкулеза в Подмосковье за 2019 год снизилась на 19,2% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В 2019 году от туберкулеза скончалось 2,1 на 100 тысяч населения, а в 2018 году этот показатель составил 2,6 на 100 тысяч населения.

«Ежедневно в Московской области ведется борьба со страшным заболеванием – туберкулезом, одним из древнейших известных человечеству инфекционных заболеваний. Специалисты противотуберкулезной службы ежедневно занимаются выявлением и контролем заболевания», - сказал главный внештатный специалист-фтизиатр Подмосковья Сергей Смердин.

Специалист рассказал, что каждую неделю бригады противотуберкулезного диспансера выезжают в округа Московской области для контроля заболеваемости. Для врачей разработали специальные программы, чтобы собирать информацию о пациентах в онлайн-режиме.

В области работает центр госпитализации больных туберкулезом, он контролирует госпитализацию пациентов в профильные больницы на территории Подмосковья.