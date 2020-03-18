РИАМО - 18 мар. В Москве количество зараженных коронавирусом людей за день выросло с 56 до 86, новые случаи заболевания диагностировали у двух детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Двадцать пять человек проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице имени З.А. Башляевой», - говорится в материале.

Наибольшее количество заболевших – это люди, прилетевшие из европейских стран. Среди них - трое вернувшихся в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. У них взяли пробы при отработке контактов этих пациентов.

Специалисты установили полный круг близких контактов пациентов, в их числе и водители такси, что забирали их из аэропорта.

Одиннадцать человек было госпитализировано в больницу в Коммунарке, один человек, который контактировал с заболевшим, находится в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек - в самоизоляции на дому. Также семь человек были изолированы на дому в Московской области, где находятся под наблюдением медиков.

Во всех странах мира было выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших.

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