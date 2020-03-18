РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках на Центральной аллее установили перильное ограждение, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Силами МБУ «Спецтранс» в Котельниках было установлено перильное ограждение на автомобильной дороге Центральная аллея - улица Кузьминская напротив пешеходного перехода. Пешеходный переход перенесли», - говорится в сообщении.

В рамках исполнения муниципального контракта по нанесению дорожной разметки старый пешеходный переход сотрут при наступлении благоприятных погодных условий.