РИАМО - 18 мар. Сотрудники Россельхознадзора в прошлом месяце проверили продукцию компании «Матвеевское», расположенной в деревне Вырубово Одинцовского округа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Для проверки продукции специалисты отобрали огурцы с площади 2,5 гектара. Их направили на лабораторную экспертизу. По результатам проведения лабораторных экспертиз в образце выявлен карантинный объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс.

«Управлением на данной территории будет введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по выявленному карантинному объекту», - говорится в сообщении.

Западный цветочный трипс, или калифорнийский цветочный трипс - вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны