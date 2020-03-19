РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мар. Жительницам подмосковного Красногорска в четверг расскажут о грудном вскармливании и обезболивании при родах на онлайн-занятиях «Школы матерей», говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Девятнадцатого марта занятие в «Школе матерей» пройдет в формате онлайн. Темы: «Грудное вскармливание и особенности ухода за молочной железой в период лактации» и «Методы обезболивания в родах». Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Занятия проведут заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, практикующий акушер-гинеколог Рустем Ибрагимов и заведующая отделением новорожденных, врач неонатолог Виктория Якимова.

«Ссылка на трансляцию будет размещена в группах акушерского отделения в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram за 30 минут до начала мероприятия», - отмечается в материале.