РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Власти подмосковного Подольска посчитали нецелесообразным сооружение тротуара на пересечении улиц Курчатова и Генерала Раевского, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила соединить тротуар вдоль автомобильной дороги на улице Курчатова с новым на улице Генерала Раевского до ворот Подольского завода электромеханических изделий. Администрация городского округа рассмотрела обращение по вопросу устройства тротуара вдоль автомобильной дороги местного значения.

«По результатам рассмотрения принято решение о невозможности устройства тротуара на пересечении улиц Курчатова и и Генерала Раевского. Это является нецелесообразным, так как территория является въездом и выездом на Подольский завод электромонтажных изделий», - сказал заместитель главы администрации округа Анатолий Гребенюк.

Он дополнительно отметил, что на противоположной стороне дороги уже имеется тротуар. На автодороге установлены пешеходные переходы для безопасного перехода проезжей части на другую сторону.