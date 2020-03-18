РИАМО - 18 мар. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в список закупок при подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ дополнительно внесли средства, обеспечивающие дезинфекцию на избирательных участках, сообщил в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Мы подготовили план закупок исходя из тех рекомендаций, которые мы получили. Были небольшие уточнения в связи с известной ситуацией по заболеваниям, коронавирусом. Мы дополнили список закупок средствами, которые обеспечат дезинфекцию на избирательных участках», — сказал Березкин в ходе заседания.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались восемь тысяч заболевших, выздоровели 82 тысячи пациентов. В России выявлено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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