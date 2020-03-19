РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Красковский культурный центр подмосковных Люберец в четверг проведет виртуальный мастер-класс по рисованию, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Красковский культурный центр 18 марта запустил онлайн-проект «Новый формат».

«Девятнадцатого марта в 12:00 пройдет видео мастер-класс по изобразительному искусству. Следите за нашими афишами и присоединяйтесь к нам! Будет интересно», - говорится в сообщении.

В Instagram-аккаунте, а также в группе центра в соцсети «ВКонтакте» будут размещать интересные видео-мастер-классы, фотоакции и флешмобы, увлекательные викторины и беседы об искусстве.