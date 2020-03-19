РИАМО - 19 мар. В Москве цена на букеты в сети цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» не поменялась, несмотря на неспокойную ситуацию в городе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ценовая политика компании не поменялась. Клиенты по-прежнему могут купить самые свежие цветы по самым выгодным ценам.

«Сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» сохраняет качество товара и сервиса, несмотря на режим готовности к карантину, ситуацию в столице и городах присутствия (Уфа, Белгород, Ульяновск, Воронеж, Пенза, Саранск)», — говорится в сообщении.

Заказать букет можно на сайте - https://tsvet-ryad.ru/.

В Москве введен повышенный режим готовности из-за коронавируса. Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 218 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 147 случаев заболевания.