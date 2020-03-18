РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Работы восьми ребят из Люберец будут участвовать в областном этапе конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Люберцах подвели итоги муниципального этапа конкурса, в нем приняли участие 118 детей и подростков. Конкурс проводится в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность».

«Творческие работы на тему пожарной безопасности были представлены в виде рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, изготовленных методом конструирования, моделирования, бисероплетения. Победителей и призеров определили в четырех возрастных группах. Работы восьми участников будут представлены на областном этапе», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Конкурсные работы оценивались в трех номинациях: художественно-изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество и технические виды творчества.

Победители выбрали следующие названия для своих работ: «Спички детям не игрушка!», «Пожарные спешат на помощь!», «Не подбирай зажигалку» и так далее.