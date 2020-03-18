РИАМО - 18 мар. Финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций «Мини-футбол – в школу» в городском округе Щелково перенесли на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Ввиду реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было принято решение перенести Всероссийский финал соревнований «Мини-футбол – в школу» на более поздний срок. Финал, новая дата которого будет сообщена позже, состоится и пройдет в соревновательной и дружественной атмосфере», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Данная мера является вынужденной и применяется на основании соответствующего постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Изначально мероприятие должно было пройти с 22 по 27 марта 2020 года. О новых сроках проведения мероприятия гражданам сообщат дополнительно.

Вспышка вируса Covid-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Во всем мире зарегистрировано свыше 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции.

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