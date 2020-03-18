РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В ДК «Октябрь» подмосковного Подольска из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации до 10 апреля отменили все спектакли, концерты, публичные массовые мероприятия, начался возврат денежных средств по заявлениям, сообщается на сайте учреждения.

«В связи с изменением рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса, в том числе отмены всех досуговых мероприятий, численность которых превышает 50 человек, все спектакли, концерты, публичные массовые мероприятия отменили до 10 апреля 2020 года включительно. Возврат денежных средств за билет на отмененное мероприятие производится в течение двух недель с момента подачи заявления», - говорится в сообщении.

За билет, приобретенный онлайн, денежные средства возвратят с платформы онлайн автоматически; за билет, приобретенный в стационарной кассе ДК «Октябрь» с оплатой банковской картой, при наличии чека денежные средства будут возвращены на банковскую карту сразу при обращении в кассу ДК «Октябрь». За билет, приобретенный в стационарной кассе ДК за наличные денежные средства, возврат будет производиться по заявлению в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный в заявлении. Бланк заявления можно скачать и распечатать с сайта ДК «Октябрь» или взять его в стационарной кассе ДК. За билет, приобретенный в стационарной кассе ДК с оплатой банковской картой, но с отсутствием чека, возврат денежных средств производится по заявлению в безналичной форме, путем перечисления на счет, указанный в заявлении.

При переносе мероприятия все билеты действительны на новую дату. При невозможности посещения мероприятия за билет, приобретенный онлайн, денежные средства будут возвращены платформой. На почту платформы support@ticketscloud.org пишется заявка на возврат денежных средств по причине ситуации с коронавирусом. После чего денежные средства будут перечислены платформой в безналичной форме на карту, с которой была произведена покупка. За билет, приобретенный в стационарной кассе ДК «Октябрь» с оплатой банковской картой и при наличии чека, денежные средства возвращают на банковскую карту сразу при обращении в кассу ДК. За билет, приобретенный в стационарной кассе ДК за наличные денежные средства, возврат делают по заявлению в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный в заявлении. За билет, приобретенный в стационарной кассе ДК с оплатой банковской картой, но с отсутствием чека, возврат денежных средств производится по заявлению в безналичной форме, путем перечисления на счет указанный в заявлении.

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