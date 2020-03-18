РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске муниципальные спортивные кружки и секции с 21 марта переведут на режим дистанционной работы, спортсмены будут тренироваться самостоятельно, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«В муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, группы спортивной подготовки, секции и тренерский состав с 21 марта до 12 апреля 2020 года включительно переводят в режим дистанционной работы (самостоятельные тренировки)», - говорится в сообщении.

Решение приняли во исполнение постановления о внесении изменений в постановление губернатора Московской области о введении в Подмосковье режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались восемь тысяч заболевших, выздоровели 82 тысячи пациентов.

В России - 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.