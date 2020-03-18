РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Реконструкцию Дворца культуры «Балашиха» планируют завершить к концу лета текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Масштабная реконструкция ДК началась в 2019 году. Она проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

«В старой части здания уже заменили кровлю и заканчивают ремонт. Все работы идут в соответствии с графиком, завершить их планируется к концу лета 2020 года. Самое главное, что помещение будет функционально и технологически оснащено для того, чтобы жителям Балашихи здесь было удобно», - сказал глава округа Сергей Юров.

Он добавил, что в здании ДК после завершения реконструкции планируется проводить основные городские мероприятия, в том числе праздничную программу ко Дню города. Также здесь смогут заниматься в творческих секциях более двух тысяч детей.

Дворец культуры «Балашиха» открыли в 1954 году. В ходе реконструкции учреждения отремонтируют помещения и модернизируют концертный зал - оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла, а также отремонтируют механизмы сцены.