РИАМО - 18 мар. В 12 городских округах Подмосковья на голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет задействовано 1,1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«У нас идет распределение наших имеющихся 1,1 тысяч КОИБ. Мы распределяем между 12 муниципальными образованиями, практически полностью покрываем эти территории. В большинстве мы покрываем именно те территории, которые ранее, так или иначе, во-первых, имели опыт работы с КОИБ-2017, либо же были замечания со стороны наблюдательного сообщества по нарушениям», — сказал Березкин в ходе заседания.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение о том, что на избирательных участках, где не установят комплексы, применят технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием QR-кода.

«Будем назначать двух операторов на каждой участковой избирательной комиссии и обеспечивать установку оборудования в помещении, где будет производиться подсчет голосов участников голосования», — добавил Березкин.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.