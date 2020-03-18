РИАМО - 18 мар. Власти столицы призвали жителей старше 60 лет не выходить из дома, пожилым людям разослали СМС-оповещения, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Люди пожилого возраста тяжело переносят осложнения инфекционных заболеваний, поэтому нужно снизить риск заражения у граждан старше 60 лет.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы», - говорится в материале.

Оставаться дома - это самый эффективный способ уберечь жизнь и здоровье в сложный период эпидемиологической ситуации.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности, из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия, в том числе закрыли кружки «Московского долголетия».

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались восемь тысяч заболевших, выздоровели 82 тысячи пациентов.

В России - 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>