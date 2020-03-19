РИАМО - 19 мар. Московская городская дума меняет режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции, начиная с четверга в здании не будут проводиться заседания комиссий и круглых столов.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции с четверга возможности проводить в помещениях Мосгордумы заседания думы, заседания комиссий по организации работ Мосгордумы, заседаний профильных комиссий по вопросам предварительного обсуждения проектов законов города Москвы не будет.

Кроме того, депутаты Мосгордумы обязаны сократить число посетителей до пяти человек в день. А проводить прием населения следует на территории избирательных округов или дистанционно.

Шапошников подчеркнул, что Мосгордума не первое законодательное собрание, которое принимает аналогичные меры. До этого аналогичные решения приняли в Санкт-Петербурге.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике Covid-2019.

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