РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В стоматологическом отделении поликлиники Котельников усилили санитарно-эпидемиологический режим и разместили информационный стенд о противодействии коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники стоматологического отделения Котельниковской городской поликлиники активно включились в работу по профилактике коронавирусной инфекции. Проведены оперативные совещания, на которых проработаны нормативные документы, поступившие из министерства здравоохранения Московской области, и постановление главы Котельников.

«В отделении усилен санитарно-эпидемиологический режим, проводится разъяснительная беседа с пациентами, для наглядного усвоения информации в холле отделения размещен стенд с полным освещением сведений о коронавирусе и мерах профилактики инфекции», - говорится в сообщении.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В России насчитывается 147 заболевших Covid-2019, в мире - более 205 тысяч.

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