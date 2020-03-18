РИАМО - 18 мар. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в среду запустил портал для экстренной связи граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом, с российскими дипучреждениями, сообщается на сайте центра.

«Ресурс «Безопасное пребывание за рубежом» предназначен для помощи россиянам в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса в различных странах», - говорится в сообщении.

Во всех странах мира было выявлено свыше 205 тысяч случаев заражения коронавирусом Covid-2019. В России зафиксировано 147 заболевших.

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