РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства школы на 900 мест в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи и выявил ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В ходе проверки, которая завершилась 18 марта, инспекторским составом Главгосстройнадзора выявлены нарушения по организации строительства школы в составе ЖК «Столичный» микрорайона Саввино городского округа Балашиха. В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению монолитных конструкций и устройству гидроизоляции подземной части», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что новое учебное заведение общей площадью порядка 17,2 тысячи квадратных метров рассчитано на 900 учащихся.

В рамках проекта ведется строительство 4-этажной школы с блоками для младших и старших классов, помещений общешкольного назначения. В здании также разместятся обеденный зал на 468 посадочных мест, актовый зал на 359 мест, медпункт, помещения для кружков, мастерские, 2 спортивных зала, библиотека с читальным залом.

Планируемый срок окончания строительства – 4 квартал 2020 года.

Застройщик «Главстрой-СПб специализированный застройщик» осуществляет строительство школы за счет собственных средств.