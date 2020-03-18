РИАМО - 18 мар. Роскосмос выложил рассекреченные документы, в которых рассказывается, как была реализована программа первого в мире полета человека в открытый космос в 1965 году, сообщает Газета.ru.

«Файлы обнародованы в связи с годовщиной данного события», - отмечается в материале.

Летчик-космонавт СССР подполковник Алексей Леонов стал первым человеком в мире, который вышел в космос. Это случилось 18 марта 1965 года в 11:30.

В документах представили подписи главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева, председателя Государственной комиссии Георгия Тюлина, руководства Советского Союза и представителей науки.