РИАМО - 18 мар. По распоряжению премьера России Михаила Мишустина из резервного фонда правительства выделят 11,8 миллиарда рублей для премий медикам, борющихся с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Согласно распоряжению, 10,22 миллиарда рублей будет перечислено Минздраву на распределение между регионами, а 1,61 миллиарда рублей отправится Роспотребнадзору», - отмечается в материале.

Московские врачи и медперсонал получат надбавку к зарплате от 30 до 70 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом.

Для лечения вируса в столичные больницы дополнительно привлекли 750 ординаторов.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 205 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровело, смертей не зафиксировано.

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