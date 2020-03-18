РИАМО - 18 мар. Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин объяснил, как возвращают застрявших за рубежом россиян на родину, ведомство вместе с туроператорами постоянно мониторят обращения граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно оценкам Ростуризма и туроператоров, сейчас в мире находится примерно 100 тысяч самостоятельных и организованных туристов из России. Ведомство и туроператоры постоянно анализируют все поступающие к ним сообщения.

«Работает горячая линия Ростуризма и «Турпомощи». Можно установить мобильное приложении ассоциации «Турпомощь». Все обращения фиксируются и совместно со смежными ведомствами отрабатываются с целью скорейшего возвращения наших туристов на родину», – сказал Горин.

Россиянам, которые самостоятельно бронировали авиабилеты и проживание, МИД России порекомендовал незамедлительно связываться с консульскими службами всеми возможными способами. Например, через приложение «Мобильный помощник», где в описанной ситуации нужно сообщить личную информацию, контактные данные и местонахождение для содействия в организации возврата.

Гражданам напомнили, что ранее Черногория отказывалась выпускать рейсы с российским гражданами, но в данный момент ситуация близка к разрешению.

Основной проблемой на данный момент является перегрузка телефонных линий call-центра. Горин отметил, что самостоятельным путешественникам при бронированиях авиабилетов для возвращения на родину необходимо указывать актуальную информацию через статус бронирования, сайт авиакомпании.

Туристы могут позвонить в единую службу по защите прав по номеру телефона: 8 (499) 678-12-03. Режим работы горячей линии с 09:00 по 21:00.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент во всем мире зарегистрировано свыше 205 тысяч случаев заражения, на территории России – 147 случаев.

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