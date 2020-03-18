РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Центр социально-психологической помощи молодежи в Подольске открыл набор в лагерь труда и отдыха для старшеклассников, прием заявок продлится до 1 апреля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Центр социально-психологической помощи молодежи «Юность» в Подольске открыл набор ребят в возрасте от 14 до 18 лет в лагерь труда и отдыха. Он рассчитан на старшеклассников и будет с дневным пребыванием. Лагерь откроется 1 июня и продлится до 30 июня. Заявки будут приниматься до 1 апреля», - говорится в сообщении.

Для записи в лагерь необходимо заполнить заявку и отправить ее на почту: katerinka-velikanova@yandex.ru. Узнать подробности все желающие могут по телефону: 8(916)054-00-30.

«Количество мест в лагере ограничено, он рассчитан на 30 человек. Решение о принятии в лагерь будет приниматься по результатам собеседования и при наличии всех необходимых документов», - поясняется в материале.