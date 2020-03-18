РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске на улице Юбилейная убрали подтопление, вызванное обильными осадками, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале, что на пешеходном переходе возле дома №7 на улице Юбилейная регулярно после осадков образуются лужи. Перейти дорогу невозможно, тем более с детьми. Приходится выходить на дорогу вне пешеходного перехода или прыгать в лужу. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги местного значения.

«Проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.