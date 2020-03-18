РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В микрорайоне Подольские просторы подмосковного Подольска из-за работ по выносу кабельных линий из зоны строительства автомобильной дороги на улице 43-й Армии начались перебои с подачей электричества, это вызвало жалобы местных жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что в доме №13А на улице Юбилейная практически каждую ночь отключают электроэнергию на несколько минут без предупреждения. Она опасается, что могут выйти из строя техника и электрические бытовые приборы, которые ночью работают от сети. Также женщина попросила объяснить причину систематического отключения электричества. АО «Мособлэнерго» рассмотрело обращение по вопросу неудовлетворительного электроснабжения и кратковременных отключений электроэнергии.

«Электроснабжение потребителей по указанному адресу осуществляется от электрооборудования, состоящего на балансе и в эксплуатационной ответственности АО «Мособлэнерго». По данному обращению осуществлен выезд оперативной ремонтной бригады. Факты подтвердились. В ходе проведения оперативно-технических мероприятий электроснабжение стабилизировалось», - говорится в сообщении энергетической компании.

После выполнения всех работ по выносу кабельных линий из зоны строительства автомобильной дороги на улице 43-й Армии кратковременных отключений электроэнергии не будет.