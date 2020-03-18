РИАМО - 18 мар. Возможность дистанционного обучения есть уже в 83% школах Подмосковья, а до конца недели будет у всех учебных заведений региона, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Все школы региона перейдут на дистанционное обучение с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавируса.

«Ученики будут отдыхать на каникулах по графику, в остальное время – дистанционная работа», – сказала Каклюгина.

По ее словам, если в школе каникулы по графику идут с 30 марта по 5 апреля, то дистанционные занятия будут 23-28 марта и 6-12 апреля.

Начальная школа продолжит свою работу, будут созданы «дежурные группы», так как не у всех родителей есть возможность оставить ребенка дома.

На данный момент в России насчитывается 147 заболевших Covid-2019, в мире – более 205 тысяч человек.

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