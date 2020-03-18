РИАМО - 18 мар. В Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду с вечера среды до утра четверга, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков, в период с 19:00 часов 18 марта до 09:00 часов 19 марта 2020 года в городе Москве ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, водителям не стоит парковать транспорт под деревьями.

На улице нужно быть предельно внимательными и осторожными.