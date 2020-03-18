РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Следственный отдел по Балашихе проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины 59 лет на автомобильной эстакаде недалеко от шоссе Энтузиастов, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Труп 59-летнего мужчины был обнаружен 16 марта около 20:00 на автомобильной эстакаде недалеко от шоссе Энтузиастов в Балашихе.

«Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины. Выясняются все обстоятельства происшедшего», - сказала Врадий.