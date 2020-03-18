РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подольске зафиксировано не было, на самоизоляции находятся более 80 человек, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду в администрации Подольска прошло оперативное совещание, главной темой которого стали профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавируса. Подобные заседания в округе начали проводить с 31 января, а 12 марта постановлением администрации был введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб, который возглавил замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

«В настоящее время в Подольске нет жителей, заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением на дому в режиме самоизоляции находятся 83 человека, которые прибыли из неблагополучных по эпидемиологическим показателям стран. Они будут повторно обследованы на 10 день нахождения в режиме самоизоляции. Кроме того, в стационарных учреждениях находятся 18 человек, за ними также осуществляется медицинское наблюдение», – сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

Она добавила, что в поликлиниках округа до особого распоряжения отменены профилактические осмотры жителей и плановая диспансеризация. Помимо этого, отменяются профилактические прививки детям и приемы здоровых детей.

В ходе заседания глава Подольска Николай Пестов обратил внимание ответственных руководителей на необходимость четкого выполнения всех эпидемиологических мероприятий.

«На сегодняшний день серьезного распространения коронавирусной инфекции в Московской области нет, в Подольске пока случаев заражения тоже не зафиксировано. В режиме повышенной готовности каждая служба должна четко выполнять поставленные задачи, а руководители – осуществлять контроль за исполнением. Паники быть не должно, в Подольске по всем направлениям делается все возможное, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась», – заключил Пестов.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В России насчитывается 147 заболевших Covid-2019, в мире – более 205 тысяч.

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