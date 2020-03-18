РИАМО - 18 мар. Министерство здравоохранения Подмосковья разработает и обеспечит порядок исследований на коронавирус для людей без симптомов ОРВИ, а также тех, кто не был в контакте с инфицированными.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соответствующий документ о дополнительных мерах по борьбе с распространением Covid-2019 в регионе.

«Министерству здравоохранения Московской области в срок до 26 марта разработать, обеспечить согласование и принятие актов губернатора Подмосковья, определяющих порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными Covid-19, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах», — говорится в документе.

Кроме того, Главному управлению по информационной политике Московской области совместно с министерством госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья, а также главам городских округов поручили организовать работу по систематическому информированию граждан старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями о возможных рисках заражения коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В России насчитывается 147 заболевших Covid-2019, в мире — более 205 тысяч.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>