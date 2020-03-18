РИАМО - 18 мар. Из-за аномально теплой весны в столичном парке «Битцевский лес» на месяц раньше зацвело краснокнижное растение медуница неясная, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Весенние заморозки никак не сказываются на медунице, так как раннецветущие растения адаптировались к таким изменениям погоды», – отмечается в сообщении.

В народе медуницу называют «живым сфетофором», потому что цветки в процессе цветения меняют свой окрас от розового до фиотелово-синего. Это происходит из-за изменения кислотности сока в растении.

Медуница неясная – это многолетнее травянистое растение, которое цветет обычно в апреле-мае, оно занесено в Красную книгу. Название растения связано с тем, что в его цветках много нектара. К тому же, это один из ранних медоносных цветов.

В разные годы ее находили в Измайловском лесу, природно-историческом парке «Царицыно», парках «Москворецкий» и «Тушинский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», природном заказнике «Долина реки Сетунь» и на других природных территориях.

Жителям столицы напомнили, что нельзя рвать или наносить вред растению - медуница участвует в формировании почвенного покрова и жизни насекомых.