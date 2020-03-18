РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Сотрудники администрации подмосковного Подольска проверили, как управляющая компания в микрорайоне Кузнечики проводит дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, недостатков не выявили, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

C 16 марта все УК приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. Соответствующее решение принято правительством Московской области в связи с введением режима повышенной готовности.

«18 марта сотрудники территориального управления (ТУ) микрорайона Кузнечики проверили, как выполняется решение об ежедневной уборке мест общего пользования на практике. В одном из подъездов дома №12/1 по бульвару 65-летия Победы, который находится в управлении МУП «ДЕЗ», в присутствии сотрудников ТУ проводилась дезинфекция хлорсодержащим раствором входной группы, холла первого этажа, перил и дверных ручек, кнопок вызова и управления лифтами, полы и стены лифтовых кабин», - говорится в сообщении.

На доске документации вывешен график дезинфекции, работы будут проводиться ежедневно. Недостатков не выявили.

Также с 23 марта работы по дезинфекции мест общего пользования будут контролироваться с помощью внедренного Госжилинспекцией региона мобильного приложения ЕГИС ОКНД. УК будут получать задания на проведение работ. Их завершение необходимо будет зафиксировать, загрузив фотоотчет в приложение. Данная мера позволит решить задачу контроля за противовирусными мероприятиями в МКД.

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