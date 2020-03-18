РИАМО - 18 мар. В целях профилактики коронавирусной инфекции всем предприятиям торговли и общепита Московской области необходимо ввести усиленный режим дезинфекции, соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева имеется у РИАМО.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В среду Воробьев подписал документ о дополнительных мерах по борьбе с распространением Covid-2019.

«Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря», — говорится в документе.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

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