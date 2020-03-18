РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске запасов продовольствия достаточно, магазины будут работать в обычном режиме, сообщается на сайте администрации горокруга.

На оперативном совещании в администрации Подольска в среду затронули тему повышенного покупательского спроса на некоторые продукты и товары первой необходимости. Начальник управления потребительского рынка Николай Тупикин заверил, что магазины и крупные торговые центры продолжают работать в обычном режиме, повышения цен на продукты питания не планируется, запасы продовольственных товаров и товаров первой необходимости имеются в достаточном количестве.

«Все наши торговые объекты, начиная от крупных сетевых и заканчивая мелкими, работают в штатном режиме. Существует повышенный спрос со стороны населения, видимо, люди лишний раз не хотят посещать магазины из-за существующей опасности инфекции и запасаются впрок. В связи с этим к концу рабочего дня на прилавках могут отсутствовать определенные виды товаров, такие как соль, гречка, хлебобулочные изделия, молочные», - сказал Тупикин.

По его словам, это не говорит о том, что эти товары пропали из магазинов. В течение ночного времени, когда идет завоз продуктов в торговые сети, ассортиментный перечень полностью восстанавливается и с наступлением нового рабочего дня вновь появляется на прилавках магазинов. Тупикин подчеркнул, что никаких поводов для паники - не хватит продуктов, повысятся цены или закроются магазины - нет.