РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В нынешнем году капитальный ремонт проведут в школе №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе, из регионального и муниципального бюджетов на ремонт учреждения направят более 58 миллионов рублей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов в ходе рабочего визита вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Холодом осмотрели учебные классы и мастерские и узнали о работе образовательного учреждения, где обучается 266 ребят, 46 из которых находятся на надомном обучении. Детей привозят из Балашихи, Реутова и даже Москвы. В текущем году после весенних экзаменов школа закроется на капитальный ремонт.

«Школа вошла в государственную программу «Образование Подмосковья», в рамках которой из регионального и муниципального бюджетов на ее ремонт будет направлено 58,6 миллионов рублей. Сейчас готовится необходимая документация для объявления аукциона», - сказал Ефимов.

Он отметил, что здание школы 1937 года постройки давно нуждалось в капитальном ремонте: перекрытия деревянные, сети в подвале сгнили, деревянные окна первого этажа рассыпаются.

Андрей Холод уточнил у директора учреждения Ольги Бортновской, куда будут распределены учащиеся на время ремонта. По ее словам, у них есть второе здание школы на шоссе Энтузиастов, дом 1А и совместно с управлением по образованию администрации Балашихи этот вопрос прорабатывается. Все ребята после летних каникул 1 сентября начнут обучение на базе других учреждений или на дому.

«Мы работаем со сложной структурой дефекта (безречевые ребята и так далее.), но учатся все с удовольствием. Особенно нравятся уроки труда, где девчонки шьют, а мальчики – осваивают столярное дело. В прошлом году мы выиграли конкурс на открытие гончарного направления – специальное оборудование, круги и печь уже осваивается младшеклассниками», - подчеркнула Бортновская.

Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья располагается на улице Крупешина, дом №3 в Балашихе. В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагался военный госпиталь. Школа открылась в 1978 году.