РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске по просьбе жителей установили ограждение для тротуара на Мраморной улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители Подольска обратились на портал государственных и муниципальных услуг Московской области с просьбой установить ограждение, препятствующее въезду автомобилей на тротуар и пешеходную зону. Они попросили благоустроить дворовую территорию многоквартирного дома №2А/13 на улице Мраморная. По информации жителей, автомобилисты часто паркуются там на пешеходной дорожке и тротуаре, перекрывая проход пешеходам и создавая им неудобства. Куратором обращения назначили министерство благоустройства Московской области.

«По результатам проведенного осмотра факты, указанные в обращении, подтвердились. Все необходимые мероприятия по обустройству вышеуказанной территории были оперативно выполнены. Установлены ограждения в виде полусфер, препятствующие въезду автомобилей на тротуар и газон», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных, так как именно со двора начинается день каждого человека.