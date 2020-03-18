РИАМО – 18 мар. Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник гендиректора РКК «Энергия» имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров поделился своими воспоминаниями о первом выходе человека в открытый космос, передает Nation News.

Ровно 55 лет назад советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Он провел за бортом 12 минут и 9 секунд.

«Даже для нас, работающих в космической отрасли, это было сенсацией. Я помню, как к нам приехал экипаж, я тогда работал на предприятии С. П. Королева в отделе у академика Бориса Раушенбаха. Тогда много тренажеров для космонавтов не делали, у нас были производственные исследовательские стенды, куда приезжали тренироваться члены экипажей кораблей «Восток» и «Восход», - рассказал Александров.

По его словам, космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов были «очень простыми ребятами». Александрову приходилось очень много работать с Леоновым, когда он стал тренировать космонавтов.

По его словам, после выхода в открытый космос Леонов мог выполнить любую программу полета.

«Он получил громадный практический опыт как работы с кораблем, так и практической работы в скафандре на выходе, что очень важно. Я сам выходил в открытый космос и представляю себе, что значит подготовиться к такому выходу и выполнить поставленную задачу. Ответственность очень большая, а внештатных ситуаций может быть много», - отметил Александров.