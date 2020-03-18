РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Оставленные после пикников навалы мусора ликвидировали на большой поляне Лесного питомника в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 18 марта, сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» и территориального управления в микрорайоне Кузнечики провели уборку зоны отдыха в Лесном питомнике. В настоящее время ликвидированы навалы мусора от любителей пикников на большой поляне. Пока уборку удалось провести только в тех местах, где просохла земля, а там, где сыро и лежат остатки снега, еще предстоит потрудиться во время субботников», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что территориальное управление неоднократно обращалось к любителям отдыха на природе с информацией о том, что после себя на местах отдыха нужно оставлять порядок.