РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона следить за тем, чтобы на полках в магазинах Подмосковья хватало необходимых для жителей товаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
«Мы внимательно следим за реакцией граждан, и, конечно же, многие жители беспокоятся, что происходит в магазинах, переживают, что нет тех или иных товаров, именно поэтому <…> по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьев я здесь (в распределительном центре «Глобуса» - ред.). Были сообщения, что есть проблемы с полками в гипермаркете «Глобус», поэтому приехали в сердце торговой сети – это распределительный центр, куда приходят товары от производителей», — сказал Разин.
Он добавил, что для распредцентра формируются заказы по конкретным магазинам, их более десятка, которые также расположены в соседних регионах. После этого товары распределяются по конкретным торговым объектам и попадают на полки магазинов.
По его словам, в магазинах чувствуется повышенный спрос, но переживать из-за этого не надо: продуктов достаточно, работают поставщики, производители, склад работает на полную мощность. Продукция непременно будет доставлена в магазины и появится на соответствующих полках.
Разин подчеркнул, что за ситуацией следят очень внимательно, Минсельхозпрод Подмосковья находится на связи с федеральным министерством сельского хозяйства. Если возникнут какие-то сложности и нужен будет дополнительный объем товаров в магазинах области, то для этого ведется работа с поставщиками, в том числе из других регионов. Спрос в любом случае будет удовлетворен.
В последние дни спрос на крупы, макароны, туалетную бумагу недорогих марок в магазинах повысился. Перед тем, как ситуация с коронавирусом стала развиваться, торговые сети и предприятия торговли запаслись дополнительным объемом товаров.
В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.
В регионе зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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