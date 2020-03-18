РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона следить за тем, чтобы на полках в магазинах Подмосковья хватало необходимых для жителей товаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

«Мы внимательно следим за реакцией граждан, и, конечно же, многие жители беспокоятся, что происходит в магазинах, переживают, что нет тех или иных товаров, именно поэтому <…> по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьев я здесь (в распределительном центре «Глобуса» - ред.). Были сообщения, что есть проблемы с полками в гипермаркете «Глобус», поэтому приехали в сердце торговой сети – это распределительный центр, куда приходят товары от производителей», — сказал Разин.

Он добавил, что для распредцентра формируются заказы по конкретным магазинам, их более десятка, которые также расположены в соседних регионах. После этого товары распределяются по конкретным торговым объектам и попадают на полки магазинов.

«Все склады полные, весь ассортимент товаров присутствует в полном объеме. Как рассказали сотрудники склада, очень серьезно увеличились объем и работа, дополнительная нагрузка на сотрудников, поэтому он (склад – ред.) сейчас работает в круглосуточном режиме», — добавил Разин.

По его словам, в магазинах чувствуется повышенный спрос, но переживать из-за этого не надо: продуктов достаточно, работают поставщики, производители, склад работает на полную мощность. Продукция непременно будет доставлена в магазины и появится на соответствующих полках.

Разин подчеркнул, что за ситуацией следят очень внимательно, Минсельхозпрод Подмосковья находится на связи с федеральным министерством сельского хозяйства. Если возникнут какие-то сложности и нужен будет дополнительный объем товаров в магазинах области, то для этого ведется работа с поставщиками, в том числе из других регионов. Спрос в любом случае будет удовлетворен.

В последние дни спрос на крупы, макароны, туалетную бумагу недорогих марок в магазинах повысился. Перед тем, как ситуация с коронавирусом стала развиваться, торговые сети и предприятия торговли запаслись дополнительным объемом товаров.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

В регионе зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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