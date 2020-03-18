РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске фестиваль короткометражного кино «Окно во двор» перенесли в онлайн пространство, сообщается в группе «Фестиваль короткометражного кино «Окно во двор» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы тоже переживаем за здоровье наших участников и нас самих. И уже всем знакомые буквы - COVID-19 - переносят наш фестиваль на 2020 год в формат онлайн. Сроки и условия остаются прежними. До 20 марта ведется прием работ (если вам нужно еще время, сообщите об этом - постараемся как-то помочь). 28-29 марта анонсируем все итоги в этой группе. Тема 2020 года - «Около системы», - говорится в сообщении.

Фестиваль дает возможность самым обычным людям, любителям кино, показать свой взгляд на мир через объектив видеокамеры.