РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий обратился к жителям округа с призывом внимательно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких, родных, коллег в период сложной эпидобстановки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Если вы недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но признаков вирусной инфекции нет, вам и проживающим с вами следует позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8(800)550-50-30 и при необходимости оформить электронный больничный лист. Посещать больницу или поликлинику для этого не нужно!» - сказал Ружицкий.

Он отметил, что на 14 день к человеку, находящемуся на карантине, придет медработник, проведет осмотр и в случае отсутствия признаков заболевания закроет больничный.

Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно узнать в личном кабинете Фонда социального страхования: https://lk.fss.ru/.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 204 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 147 случаев.