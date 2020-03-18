РИАМО - 18 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на дистанционную работу из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Сегодня я обращаюсь именно к работодателям, руководителям предприятий, владельцам частных компаний! Это очень важно. В Московской области на сегодня, среду, 18 марта, зафиксировано всего 12 случаев заражения коронавирусом. Динамика фактически отсутствует. Но вместе с тем ситуация сложная, хотя и находится под нашим контролем. Мы работаем напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

По его словам, работодатель несет ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников.

«Сегодня очень важно по-новому посмотреть на процессы внутри ваших организаций и везде, где возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Так мы сможем не только оградить людей от опасных контактов в офисах, но и снизим нагрузку на общественный транспорт», — отметил губернатор.

Те места, где присутствие сотрудников на работе абсолютно необходимо, нужно обеспечить средствами гигиены и дезинфекции. Также нужно регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности и измерять работникам температуру.

«Все, кто прибыл из-за рубежа, должны соблюдать карантин. <…> Убедите сотрудников следовать рекомендациям медиков и ученых. Они доказали эффективность во всем мире», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также добавил, что работа на карантине не является вынужденным отпуском за свой счет. Работники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию для бизнеса Подмосковья — удобный и короткий номер 0150.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Принимаются все возможные меры по профилактике Covid-2019. Во всех странах мира было выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>