РИАМО - 18 мар. Поправки в основной закон страны, представленные на рассмотрение Конституционного суда России, были проверены и юридически выверены, сообщила РИАМО в среду руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Рабочая группа, которая готовила поправки, с одной стороны, очень широкая и разнопредставленная. С другой стороны, состоит из большого числа квалифицированных юристов. Поэтому те поправки, которые были уже вынесены на рассмотрение Конституционного суда, они, конечно, были по большей части абсолютно проверены, подготовлены, юридически выверены», - сказала Кислицына.

Она отметила, что через рабочую группу прошло много предложений. Все, что было «нежизнеспособно» и не могло быть принято по юридическим причинам, не вошло в финальный пакет поправок.

«Там действительно много осталось за бортом. Поэтому, на мой взгляд, это был очень близкий к реальности вариант», - заключила Кислицына.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.

Следующий этап - общероссийское голосование. Президент подписал указ о назначении референдума по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации ради безопасности граждан голосование может быть перенесено на более поздний срок.