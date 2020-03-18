РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Домодедова временно переходит на дистанционный режим работы, сообщается в официальной группе домодедовского отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции местная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» городского округа Домодедово временно переходит на дистанционный режим работы», - говорится в сообщении.

Граждане могут оставить свои заявления по электронной почте или по телефону: 8(906)759-77-87 (Ольга Анатольевна Тимофеева, руководитель общественной приемной).