РИАМО - 18 мар. Более одной тысячи школ Московской области организовали возможность перехода на полноценное дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Возможность полноценного дистанционного обучения есть уже более чем в 1000 школ из 1384. Остальные школы подключатся к онлайн-платформе до конца этой недели», - говорится в сообщении.

Дистанционное обучение включает в себя онлайн-лекции, материал для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления, домашнее задание.

Регион обладает достаточными ресурсами для полноценного дистанционного обучения.

Переход на дистанционное обучение связан с риском распространения коронавирусной инфекции.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 204 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 147 случаев.

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