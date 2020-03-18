РИАМО – 18 мар. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России полностью выполнила свою задачу, разработав грамотные формулировки поправок, сообщил РИАМО в среду член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Я оцениваю поправки позитивно. У нас девять членов Общественной палаты в этой группе. На мой взгляд, рабочая группа выполнила свою задачу. Все, что можно, было учтено. Были большие блоки, большинство из них являются 100%-ным попаданием в ожидания», - сказал Григорьев.

Он напомнил, что Общественная палата также займется контролем за ходом голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.

Следующий этап - общероссийское голосование. Президент подписал указ о назначении референдума по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации ради безопасности граждан голосование может быть перенесено на более поздний срок.