РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Почти четырехкилометровая пробка образовалась на автотрассе А-107 в Подольске в среду вечером, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 17:24 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 4 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до садового товарищества «Петрица». Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Помимо этого, на автодороге Южный обход Подольска произошло ДТП.