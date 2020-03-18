РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске нет ни одного носителя или заболевшего коронавирусом, в целях профилактики жителям рекомендовали делать влажную уборку квартир с применением дезинфицирующих средств, сообщается на сайте администрации округа.

«На сегодняшний день ни вирусоносителей, ни заболевших никакими формами новой коронавирусной инфекции среди жителей городского округа Подольск не зарегистрировано. В соседних муниципальных образованиях тоже случаев заболеваний нет. Всего в Московской области по официальной информации на 18 марта зарегистрировано 10 заболевших, все они прибыли из неблагополучных территорий, в основном это Италия, Франция, Германия. При этом тяжелых форм течения заболевания нет, все они легкие», – сказала врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Воробьева.

Для профилактики коронавируса в квартирах нужно делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Рекомендуются хлорсодержащие или спиртосодержащие препараты. С их помощью нужно протирать все поверхности в доме, особое внимание уделять санузлам, дверям, дверным ручкам, поверхностям кухни.

«Если убрались вечером, ушли на работу и в квартире никого нет, то уборка делается один раз в день. Если остались дома, сходили в аптеку, магазин, а еще дома дети – то два-три раза в день нужно протирать с дезинфицирующим средством поверхности», – уточнила Воробьева.

Она напомнила, что заболевший человек не должен ходить на работу.

При выходе из квартиры руками в перчатках и без ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу, рту, глазам, носу. В общественном транспорте лучше надеть одноразовую маску. Если покупной аптечной маски нет, рекомендуют сшить в домашних условиях пятислойную марлевую маску, которую потом можно прокипятить или постирать и прогладить горячим утюгом.

По прибытии на работу, перед тем, как сесть на рабочее место, нужно обработать руки – помыть их с мылом, а также протереть поверхность мебели, компьютера, клавиатуры, электронную мышь антисептиком. Таков же порядок действий при поездке в обратном направлении.

Нужно обязательно выполнять мероприятия по ограничению возможного контакта с неизвестным носителем или выделителем коронавируса, для чего не посещать места массовых скоплений людей. Это не только театры, футбольные матчи, но и торговые центры, лучше заниматься покупками онлайн. Не нужно общаться с людьми, которые страдают заболеванием – эта рекомендация в первую очередь касается людей старше 60 лет и людей любого возраста с хроническими заболеваниями.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

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