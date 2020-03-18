РИАМО - 18 мар. Московская городская дума меняет режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции, начиная с 19 марта в здании не будут проводиться заседания комиссий и круглых столов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции с 19 марта 2020 года возможности проводить в помещениях Мосгордумы заседания думы, заседания комиссий по организации работ Мосгордумы, заседаний профильных комиссий по вопросам предварительного обсуждения проектов законов города Москвы не будет», - сказал Шапошников.

Кроме того, депутаты Мосгордумы обязаны сократить число посетителей до пяти человек в день. А проводить прием населения следует на территории избирательных округов или дистанционно.

«Мы не первое законодательное собрание, которое принимает аналогичные меры. До этого аналогичные решения приняли наши коллеги в Санкт-Петербурге. Мы считаем, что это необходимые меры, которые не повлияют на работу думы», - добавил Шапошников.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике Covid-2019.

Во всех странах мира было выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших.

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